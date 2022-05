Patrice ISRAEL

RECRUTEZ LES COMPETENCES QUI VOUS PERMETTENT D’ASSURER LE DELIVERY DE VOS PROJETS COMPLEXES.



Après une expérience en grande distribution et en banque de détail, j'intègre le Cetelem en 1997.

Successivement commercial B2C, B2B, Directeur d'agence, Directeur de centre de profit, Responsable formation, je quitte le terrain en 2005 pour prendre les fonctions de Directeur de projets en maîtrise d'ouvrage.



En charge à ce jour du département Innovation Crédit Conso pour BNPParibas Personal Finance, je gère les projets stratégiques majeurs de mon entreprise, ainsi que les équipes travaillant à l'industrialisation des tests. (60 millions d'€ dinvestissement projet)



A mon actif, en autre, des chantiers d'innovation produit (co-branding de moyens de paiement-épargne prévoyance...) en partenariat avec des partenaires tels que : PAYPAL, PIXMANIA, LUFTHANSA, GoVoyage, ORANGE, AXA, Natio vie et BNP assurance, Cardif, CORTAL.

J'œuvre également sur des projets monétiques,(SEPA, 3DS, Partecis) des projets de refonte de la communication clients, la mise en place de chaînes éditique industrielles, la refonte des processus d'édition, de CRM, d'externalisation du Système d'information, d'offshoring, ainsi que de nombreux projets réglementaires dont la réforme Réglementaire sur le Crédit à la Consommation (loi Lagarde 2010) que je pilote.



En amélioration continue, et acteur du développement de ma direction, je teste actuellement la mise en place de centres de compétence en maîtrise d'ouvrage avec les sociétés de services avec lesquelles je travaille.

Adepte des méthodes agiles, j'éprouve un grand plaisir dans la conduite des projets à enjeux dits "complexes".



Depuis juin 2006, j'accompagne ainsi la stratégie de développement CETELEM et contribue activement à la construction de l'entité BNP Paribas Personal Finance.



Mes compétences :

Management

Gestion des risques

Méthodes agiles

Organisation

Détermination