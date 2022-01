Veronique BREMEERSCH

Mon métier de sophrologue est une reconversion réussie. Après plus de 15 ans, à travailler pour des prestataires de services spécialisés dans la gestion du poste clients, j’ai éprouvé le besoin de retrouver l’essentiel.



J’ai dans un premier temps découvert la sophrologie à titre personnel. Après avoir pris conscience de mon état émotionnel, mental et physique, j’ai identifié ce qui était bon pour moi. J’ai pu grâce à mes capacités connues et certaines capacités endormies retrouver un bien être au quotidien et développer mon potentiel.



J’ai par la suite intégré l'Institut de formation à la sophrologie de Catherine ALIOTTA à Paris tout en poursuivant mon activité professionnelle. . Ce parcours de 2 ans m’a permis de me conforter aussi bien en la sophrologie que dans mon choix de réussir cette reconversion. Cette formation m'a permise d'acquérir des compétences majeures dont la compétence de thérapeute et celles spécifiques à la sophrologie.



Aujourd’hui, j’exerce cette activité sur le Mée-sur-Seine et à Pontault-Combault, à votre domicile ou en entreprise. Je suis membre de la chambre syndicale de sophrologie , et par conséquent j'adhère au code déontologique ainsi à l'éthique de la profession.



