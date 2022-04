Isabelle PIROLLEY

Après un diplôme de Sup de Co suivi de 20 ans d’expérience dans l’industrie et les services en RH, je change d’horizon professionnel pour me diriger vers le e-commerce et le marketing digital.



Afin d’acquérir les compétences qui me font défaut dans ce domaine, j’ai choisi un master 2 Marketing & E-business au sein de l’ESGM à Mulhouse.

Pour actualiser mes connaissances et être de nouveau opérationnelle rapidement, la voie de l’alternance s’impose et c’est pourquoi je suis à la recherche d’une entreprise qui me permettra de passer immédiatement de la théorie à la pratique sur une période allant de septembre 2019 à août 2020.



Mes compétences :

Contrôle de gestion sociale

GPEC

Ressources humaines

SIRH

Esprit d'équipe

Relation client interne

Sourcing

Politique de rémunération

Leadership

Formation

Microsoft Excel

Marque employeur

Conseil RH

Analyse de données

Conduite du changement

Recrutement

Gestion des talents

Gestion de projet