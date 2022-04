Isabelle PIROT

Principales missions :

Accompagnement des parcours professionnels avec, comme fil conducteur, la recherche de l’équilibre entre prise de risques, écologie personnelle et quête de sens. Les cadres supérieurs et dirigeants que j’accompagne font face à des questions liées à l’orientation, une crise dans leur carrière ou des choix professionnels à trancher. Certains sont dans l’indécision par rapport à un changement de cap, éventuel ou avéré : reconversion, départ, création d’entreprise ….

Evaluation (Assessment/Development Center), pour des grandes entreprises dans le secteur du transport et de la restauration collective

Orientation des étudiants qui souhaitent choisir leur filière d’études ou leur premier emploi



Coach certifiée International Mozaik : 8 à 12 séances de coaching comprenant une première séance de cadrage de la demande et une dernière séance de bouclage



Praticien certifiée Strong chez OPP : passation et entretien de restitution du questionnaire Strong (Inventaire des Intérêts Professionnels) dans le cadre d’un bilan professionnel et personnel