Restauration de tableaux à Paris.

Restauration du patrimoine



Maître artisan, appliquée et confirmée en conservation et restauration de tableaux, icônes et sculptures, terres cuites, je partage mes services et expériences aux oeuvres d'art, pour transmettre à demain notre patrimoine.





Devis et constat d'état gratuit.

Etude, et devis "à l'atelier". Pour toutes informations de conservation et restauration me contacter via mon tel ou site.



Site : http://www.a-latelier.fr



Restauration de tableaux à Paris, objets d'art, contact : à l'atelier; tel: 0660948263



http://www.artistikrezo.com/art/portraits/isabelle-pitre-se-souvenir-de-la-lumiere.html





http://fr.linkedin.com/in/isabellepitreparis



Mes compétences :

Art

Peinture

Culture

Recherche de solution

Gestion de projet

Création

Conférencier