Isabelle PIZETTE

Je suis dans la vie professionnelle depuis septembre 1988, après 3 années d'étude de Stylisme-Modélisme à ESMOD Paris.

Plus de 20 ans dans d'expérience dans le domaine de la mode.J'ai exercé le métier de Styliste Infographiste dans le Prêt-à-porter Enfant pendant 19 ans. Ensuite j'ai été Responsable de collection-Styliste pendant 4 ans dans le Prêt-à-porter Femme.

J'ai changé de voie en étant Responsable d'atelier dans une association d'insertion de travail et tout dernièrement responsable d'atelier de production d'accessoires de PAP Féminin.

Je possède un savoir-faire et une bonne connaissance des métiers liés à la mode.

J'ai une bonne capacité de mettre en place mes idées, une bonne capacité d'écoute et de réflexion, un bon sens de l'analyse. J'ai une facilité au management, une bonne aisance de communication et une bon esprit leadeship.

Actuellement je recherche un poste dans plusieurs domaines car j'ai des compétences recquises pour:

STYLISTE

CHEF DE PRODUIT secteur textile ou secteur industrie

ACHETEUSE secteur textile ou secteur industrie

RESPONSABLE ATELIER secteur ou secteur industrie

CHEF DE RAYON en grande distribution (textile)

RESPONSABLE DE MAGASIN (textile)

Je maitrise le Pack OFFICE, Illustrator et Photoshop, TEXASWIN

Je possède un bon niveau en anglais (anglais technique textile)



Mes compétences :

charismatique

dynamique

Méthodique

Réactive

Rigoureuse

Adobe Photoshop ILLUSTRATOR TEXASWIN

Lean Manufacturing