Isabelle POCHISSIMO

MANAGEMENT

- Manageur d’équipes multidisciplinaires de gestion de projets et de résolution de problèmes.

- Encadrement d’un technicien et coordination des Relais environnement & Sécurité.

- Maîtrise et mise en place des systèmes de Management de la Sécurité OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001.

- Auditeur du référentiel Santé & Sécurité inter-sites du Groupe COTY (Audits et rapports en Anglais).

- Gestion et Réduction des coûts.

- Mise en œuvre des objectifs et scorecard et animation des revues de Direction. Optimisation des outils 5M, 5S, brainstorming, plan d’action PDCA, statistiques.

- Relations externes : animation CHSCT, DRIRE, Inspection et Médecine du travail, Administrations et Collectivités.



SECURITE, ENVIRONNEMENT, QUALITE

- Suivi et mise en œuvre des règlements et normes QSE.

- Analyse des accidents et analyses de risques aux postes de travail, Maladies professionnelles, Interventions/chantiers des entreprises extérieures, Machines, Chimiques, Atmosphères Explosives,…

- Mise en œuvre de plans de maîtrise des situations d’urgence (incendie, blessés, catastrophes naturelles..).

- Animation de groupes de progrès de « bien-être au travail», formation à la Gestion du Stress, Gestes et postures, Ergonomie des postes de travail.

- Réduction des impacts environnement. Démarches d’efficacité énergétique.

- Formateur/Animateur et réalisation de campagne de sensibilisation à l’Environnement et aux risques professionnels.

- Equipier incendie et secouriste.

- Maîtrise des outils informatiques.



Mes compétences :

Qualité