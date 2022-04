Isabelle POCHON

En milieu industriel





Mon savoir-faire :

Analyse des risques SE. Maîtrise opérationnelle SE avec communication et formation du personnel, et création de documentations spécifiques. Mise en oeuvre de l'ISO 14001. Gestion des déchets et produits à usage réglementé. Amélioration continue



Mon souhait :

développer ce savoir-faire dans une entreprise créatrice et qui se développe dans le respect de notre environnement et du bien-etre de son personnel, même s'il y a du chemin à faire dans les mentalités.

Tout type de milieu industriel m'interesse car je suis très curieuse et j'adore découvrir et apprendre de nouvelles techniques (process)



Mes compétences :

Auditrice QHSE terrain

Pédagogue et formatrice

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, règlementation S

Auditrice interne, formatrice

Formation

Environnement

Déchets

Sécurité

Qualité