Sabrina JUGE

Actif depuis 2008, j'ai évoluée essentiellement dans le domaine de la métrologie. Dans ce fil conducteur, c'est greffés différents types de missions dans différents domaines: amélioration qualité, amélioration documentaire et développement technique, voir la mise en place d'un nouveau procédé technique. Les différents postes par lesquels je suis passée, m'ont également toujours permis d’être en contact direct avec les clients ; ce qui m'a permis de développer la compréhension du besoin technique et financier que chaque entreprises peuvent exprimer avec leur propre language.

L’expertise technique de 40-30 dans le domaine du vide m’a permis de devenir experte en métrologie des basses pressions et de pouvoir partager mon savoir en animant des formations sur ce domaine.



Mes compétences :

Fonderie

Métrologie

Technologie du vide