Isabelle PONROY

Art-thérapeute analyste, je propose une aide à .la personne en utilisant un autre médiateur que la seule parole, la peinture, le dessin, le collage, la danse et surtout l’expression picturale.



L’expression picturale ouvre la porte de la connaissance de soi en matérialisant les images issues de notre inconscient créateur.

Il s’agit ensuite d’en saisir toute la richesse des contenus symboliques. C’est le Processus d’individuation, qui procure une libération des tensions, renoue avec le jeu de la création et de la vie en favorisant l’harmonisation de nos relations.



Pour celui qui a pris la décision d’être heureux, le chemin consiste à résoudre les crises non résolues de son existence, tout en développant des voies d’accès à l’indépendance. L’Art-Thérapie dans sa version analytique apporte les conditions de cette transformation.

Au cœur de son processus de création, la vie métamorphose l'homme, en même temps que celui-ci évolue vers un accomplissement toujours possible.



