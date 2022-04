Florence CARMINATI

Professionnelle reconnue en architecture d'intérieure, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets d'aménagements de surfaces commerciales et de développement de mobilier, notament au sein de l'enseigne Alinéa où j'occupe le poste d'architecte nouveaux concepts.

Sensible à l'architecture et au design de produits, curieuse des évolutions des modes de vies, je me tiens informée, en permanence, des dernières tendances.

Mon parcours au sein de différentes agences d'architectures, complète mes compétences artistiques d'un bagage technique assuré mis en pratique lors de nombreux projets d'aménagements publics et privés.



Mes compétences :

Architecture d'intérieur & Design produit

Architecte d'intérieur