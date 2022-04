Isabelle PONTANI

Pour une démarche de création globale et transversale en architecture - design - décoration - métiers d'art, et relationnelle : relativement à un client, un environnement, un temps.



Pour une recherche artistique et constructive en équipe : Intégrer l'art dans l'architecture et déployer une architecture favorisant un " Art de vivre ".







Mes compétences :

Enseignement universitaire

Architecture et design

Formation professionnelle

Conception

Art verrier

Communication événementielle