Bonjour, Hi, Guten Tag,je me présente, Isabelle Pontignies, et jusqu'à présent j'occupe le poste de Major and Global Account Manager dans une société Autrichienne.

MES ATTOUTS:

- Profil multiculturel suite à de multiples experiences accumuleesà l'étranger (USA, Canada, Allemagne, sté Japonaise).

- Bilingue Anglais suite à 2 ans d'experiences cumulees aux USA et Canada, bonnes connaissances en Allemand suite à 1 année d'étude ERASMUS à Bochum.

- Personne de tempérament

- Expériences marketing en complément des mes expériences commerciales à l'international

- Autonome dans mon travail mais aime partager avec les autres services Mkg et ADV.

- J'aime me déplacer à l'étranger pour rencontrer mes clients car je mets un point d'honneur à la satisfaction du client avec aui je travaille.

- J'ai le contact facile dans ma vie quotidienne aussi bien que dans un contexte professionel.

- Je suis persévérante et combattante: quand j'ai un objectif ou un challenge, je vais tjs faire mon possible pour le réaliser.



MES CHALLENGES:

A ce jour , je recherche donc un challenge professionel qui me motive tel qu'un poste de Eur.Key Account Manager ou un poste de Area sales manager dans un environnement de société internationale.

A très bientot,

Isabelle



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Area Sales manager

Europe

Export

Import

Import Export

International

Key account manager

Manager

Sales

Sales manager

Trilingue anglais allemand

ventes