Isabelle PORCHER

Bonjour à tous,



Je remercieJean-Marc Charpin de Nouvelles Trajectoires de m’avoir contactée.



Je remercie des Docteurs Adil Darugar et Rémi Mascali, chirurgiens ophtalmologistes de renom, de la confiance qu’ils me témoignent aujourd’hui en me confiant la direction de Pôle Oise Ophtalmologie. Ce centre ouvrira très prochainement ses portes et sera en matière d’ophtalmologie le centre de référence du Nord de la France, à proximité de Paris.



Je remercie également l’ensemble de l’équipe des cardiologues avec laquelle j’ai travaillé en Centre de Recherche Clinique et tout particulièrement les Dr Tyl, mon mentor, Maarek, et Monachipour. Ils m’ont encouragé et accompagné sans défaillir jusqu’à ce jour.

Je remercie les PDG et Directeurs, Flavien et Laure, qui m’ont confié des missions par la suite en me laissant eux-aussi carte blanche.



Pôle Oise Ophtalmologie s’annonce d’ores et déjà comme un succès en proposant le meilleur de ce que peut offrir l’ophtalmologie pour le plus grand nombre là où les soins en la matière faisaient défaut.





Mes compétences :

Littérature - Langues

CRO - Clinical Trials - Management -

Commerce international - Communication

Microsoft PowerPoint

Office Management

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

FTP

Delphi

Business to Customer

Business to Business