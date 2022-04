Manager pluridisciplinaire, orientée résultats, je mobilise créativité et pragmatisme dans la conduite de projets complexes de développement commercial et marketing. Forte capacité d'adaptation, goût prononcé pour les défis et les projets ambitieux.



Mes compétences :

Pack Office

Export

Luxe

Marketing

Communication

Stratégie commerciale

Gestion de projets

Sports

Partenariats

Football

Développement