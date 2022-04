Isabelle POUJOL LAMAIN

Après avoir évolué durant 4 ans en cabinet de conseil en recrutement sur le Luxembourg, ou j'étais consultante en recrutement pour le secteur tertiaire, j'interviens désormais pour le compte de CTG Luxembourg PSF.



CTG est une Société internationale de Services en Informatique et Technologies de l'Information (SSII) comptant plus de 3300 collaborateurs dans le monde, qui a construit depuis plus de 50 ans des partenariats solides avec ses clients.



CTG Luxembourg PSF compte près de 300 employés, au service d'une clientèle à dominante financière, publique et étatique.



CTG Luxembourg PSF s'est vue décerner chaque année le titre de « Best WorkPlaces® » au Luxembourg depuis 2011. Ce label récompense les employeurs qui se soucient du bien-être de leurs salariés et cherchent à créer un environnement agréable de travail.



Notre politique en matière de Ressources Humaines consiste à recruter les meilleurs professionnels et se caractérise par un réel suivi de carrière personnalisé. Rejoignez-nous !



