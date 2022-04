Isabelle Poulain découvre la passion du théâtre à quinze ans à travers l’œuvre de Shakespeare.

Les hasards de la vie lui ouvrent les portes de la profession à l’orée de ses vingt ans. Elle rencontre la compagnie Théâtre Avant-Quart, dirigée par Jean-Paul Cathala, en Languedoc-Roussillon. Elle y apprend le métier de comédienne et bien plus encore. C’est une vraie troupe, gérée par les artistes, avec comme modèle Jean Vilar et Ariane Mnouchkine. Elle joue dans une quinzaine de créations tout public et jeune public de la compagnie et sillonne les routes de France. Elle s’implique également dans les actions culturelles du Théâtre Avant-Quart par des interventions artistiques dans les établissements scolaires et elle participe au fonctionnement administratif de la compagnie, essentiellement sur la production et la diffusion.

Après quatorze ans en son sein, la nécessité de s’ouvrir à d’autres compagnies et de créer ses propres spectacles la pousse vers d’autres horizons. Elle entreprend une formation de production de spectacle vivant à Avant-Mardi à Toulouse. Elle effectue, à cette occasion, un stage au sein du Groupe Merci, compagnie de Théâtre dirigée par Solange Oswald et Joël Fesel. La remise en question de l’espace et du public que pose cette compagnie alimente ses réflexions de créatrice.

Sous le nom de Cie Art de Lune, elle créé Les Contes par George Sand où la frontière entre fiction et réel se confond.

En parallèle, elle travaille avec d’autres compagnies et pour des festivals : le Quai de la Fabrique, Au fil de l’Autre, le festival Lettrec…



Mes compétences :

Chargée de production spectacle vivant

Comédienne

Chargée de diffusion