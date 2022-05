Olivier KUMMER

Comment devient-on Magnétiseur? Me demande-t-on souvent ou comment avez vous su que vous étiez Magnétiseur?



Un Cousin Radiesthésiste - Magnétiseur à Rezé, près de Nantes m'a ouvert et sensibilisé à cette pratique, et comme je dis souvent;"nous pouvons tous avoir notre permis de conduire et conduire une 2 CV mais pour conduire une Ferrari, il faut de l'entraînement."





Votre Thérapeute

Le Magnétisme est une pratique, qui avec le temps permet de développer sa sensitivité, (perception des énergies émisent par le "patient" afin de comprendre le ou les dysfonctionnements et de transmettre l'énergie "réparatrice")



Une amie se brûle avec un fer à repasser, je fais quelques "passes" avec une prière et au bout de quelques minutes la brûlure est soulagée plus de douleur et la cicatrisation fut rapide, j'avais 15 ans !



Depuis j'ai appris auprès de personnes pratiquant la guérison et en forgeant mon savoir petit à petit, j'en ai fait une activité professionnelle.



Avec les années j'ai complété mes connaissances et compétences par l'étude de la Radiesthésie, la Géobiologie et diverses pratiques manuelles, Reboutage, massages (instinctifs) "bien-être", vibrothérapie, Réflexologie plantaire, et Astrologie, ceci afin d'être plus proche d'une prise de conscience globale de l'être Humain et de ses différents troubles.



A 52 ans , il me reste encore bien des choses à connaître et à apprendre mais l'expérience et l'amour de mon prochain et de mon activité me permettent aujourd'hui d'apporter à chaque personne venant me consulter une réponse à son ou ses problèmes, en essayant ensemble d'y remédier, car dans tout processus de guérison énergétique une participation active du patient me semble nécessaire.



