Isabelle POULET

De double formation Supelec et IAE, mon parcours m'a permis d'initier, porter et conduire des projets de Transformation dans les organisations. J'ai acquis une bonne maîtrise des différentes facettes des Systèmes d'Informations, coté MOA et MOE, dans l'industrie, en SSII et dans le public, État et collectivités:



- Vision d’une cible durable, partagée et adaptée aux enjeux ; déclinaison en actions de progrès

- Gestion de portefeuille de projets (contrôle opérationnel, contractuel, budgétaire et qualité)

- Direction de programme, Direction du support utilisateur et Pilotage de déploiements massifs ERP

- Développement d’une Business Unit de projets au forfait (SSII)

- Avant-vente et direction de projets (ERP, architecture, SI métiers spécifiques, infrastructure)

- Étude et réalisations dans le domaine militaire temps réel embarqué



Ce que j'aime, c'est tirer partie des opportunités technologiques actuelles pour faciliter le fonctionnement des écosystèmes existants, et embarquer tous les acteurs dans la réussite de tels projets.



Mes compétences :

ESD

Peoplesoft

SAP