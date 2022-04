MinceurHom à Villefranche de Rouergue est un institut de beauté et de bien être pour homme. C'est un nouveau concept dédié aux hommes qui prennent de plus en plus soin d'eux. Nous proposons l'amincissement, les épilations, les soins esthétiques visage et corps, les massages de Bien être.

Vous trouverez les tarifs pour homme et femme sur le site : minceur-hom.com