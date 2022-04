Isabelle PROUT-DIAZ

Cadre expérimentée aux compétences transversales, commerciales, administratives et financières, à la recherche d'une belle opportunité dans la Gestion de la Relation Client ou dans un poste de DAF en PME.

Bilingue anglais (langue de travail).

Bras droit du dirigeant, gestion quotidienne de l'entreprise / Gestion de la relation client / Renouvellement des contrats / Administration des ventes et finances / Relations avec les partenaires commerciaux, les fournisseurs et le personnel /Rédaction et traduction de textes en français et en anglais pour tous documents commerciaux, internes, juridiques et techniques / Relations presse



Mes compétences :

Gestion grands comptes

Gestion de la relation client

Administration des ventes

Management

Gestion financière