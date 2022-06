Christian LUBINEAU

Mes aptitudes:

Ecoute, Pédagogie, Curiosité, Rigueur, Esprit analytique, Solutionneur, Gestion d’équipe, Capacité de travail, Investissement personnel, Reporting



Mes compétences :

Web : Certification Google Marketing Digital - e-commerce et places de marché, 20 ans sur les places de marché (Ibazar, eBay, Amazon, Priceminister, Cdiscount, Fnac…) en tant qu'acheteur / vendeur / créateur de fiches produit, ouverture de comptes, mise en place projets clients, conseil gestion et ventes, maîtrise des fondamentaux, développement ventes



Entreprenariat : Etudes de marchés, business plan, gestion commerce, management d’équipe, ouverture comptes fournisseurs, tableaux de bord, suivi activité, recherche et mise en place axes d’améliorations, communication et publicité, développement de services, fidélisation et Service clientèle



Produits : Gestion ligne de produit, marché du jeu vidéo et logiciels, référencement web et physique, identification et mise en place de deals exclusifs, développement vendeurs tiers, prévisionnels de ventes, suivi opérationnel et stocks, suivi marges, suivi profit opérationnel, animation activités catégories web, relations fournisseurs, gestion de projet, gestion de catalogue, recherche d’axes de developpement et d’amélioration



Finance : Budgetisation 12-18 mois, prévisionnel opérationnel & logistique, suivi des coûts, management compte de résultats, clôtures mensuelles, clés d’allocation provisions, analyse écarts, reconnaissance des revenus, mise en place reporting, support clients internes, Interface avec l’international, auditeur interne, formateur ERP, gestion de projets



Mes compétences :

Elaboration business plan

Évaluation des potentiels de réduction de coûts

Management équipe

Ecoute / Compréhension attentes clientèle

Recrutement

Création et gestion de projet

Management d’un centre de profit

Nouvelles technologies

Anglais

Achats

E-commerce

Audit interne