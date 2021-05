Isabelle PROUTEAU

Je suis polyvalente, autonome, optimiste et ouverte d'esprit.



Lors de mon dernier poste, j'étais formatrice référente en insertion professionnelle.J'animais des formations et J'accompagnais des jeunes de 16 à 25 ans, pour leur recherche de stages, de formations et je les encadrai pendant des mises en situation de peinture, de nettoyage, de ramassage de fruits...

Je transmettais des savoir-faire et des savoir-être.



En tant que responsable logistique, J'ai recruté et encadré des équipes de salariés en insertions, l'objectif étant de leur redonner confiance pour qu'ils puissent intégrer un emploi ou une formation.



J'ai une formation de conseillère en insertion et divers expérience dans ce secteur.