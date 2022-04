Isabelle PROUTEAU

Mon expérience acquise en comptabilité générale et analytique pendant 25 ans m’a permis de maitriser différents domaines de compétences tels que les déterminations de provisions pour les clôtures, les déclarations fiscales (TVA , DEB, DAS2 ..) , la trésorerie, la tenue et l’analyse des dossiers de révision .

J'ai acquis 20 ans d'expérience dans un milieu industriel; de comptable fournisseur à chef comptable;

L'analyse des stocks, la maitrise des budgets, l'élaboration des reporting mensuels, trimestriels et clôtures annuelles font partie des compétences développées durant ces années.

La gestion de trésorerie et les spécificités liées à l'activité de la construction ont complété mon expérience



Mes compétences :

Reporting

Tva / DEB/..

Fiscalité

Clôture mensuelle

Gestion de trésorerie

Comptabilité générale

Comptabilité analytique