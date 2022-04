Isabelle PUCHE

Bonjour,je suis en poste depuis 2002 dans la même entreprise où j ai occupé beaucoup de poste même celui de recevoir les représentants ,négocier les contrats,passer les commandes autant en para qu en vignetté. Aucune fonction dans mon travail ne me dérange :je suis aussi à l aise au comptoir que pour déballer les commandes,les ranger,faire la poussière sur les rayons,faire les vitrines etc pour faire plus court:j aime mon métier et le fais du mieux qu il m est donné de pouvoir le faire!



Mes compétences :

Volontaire ,autonome,respect de la hiérarchie .