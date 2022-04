Plus de 7 ans d’expérience en développement de procédés et en production dans la chimie fine sur un site SEVESO II.

Collaboratrice efficace possédant de bonnes facultés d’adaptation et de travail en équipe.





Mes compétences :

Esprit d'équipe

Organisée

Qualité relationnelle

Rigoureuse

Management du personnel

Management qualité

Développement de procédés

Lean Six Sigma

Chimie analytique

Thiochimie

Gestion de projet

R&D

Chimie organique