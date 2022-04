Isabelle PUCHEU

Forte d'une expérience d'une vingtaine année en droit des sociétés, en premier lieu en qualité de formaliste, puis secrétaire juridique et maintenant assistante et motivée pour poursuivre dans ce domaine d'activité, mon objectif est d'être une collaboratrice fiable. J 'ai été amener à travailler en service juridique corporate et aussi en cabinet d'expertise comptable ainsi qu'en cabinet juridique, ce qui m'a permis d'appréhender le droit des sociétés sous différents angles.



Mes compétences :

autonome

Motivée

Organisée