Valérie SIEGEL

Assistante SAV au sein d'une société spécialisée dans la protection incendie, mes atouts professionnels sont :



- la capacité de gestion et de hiérarchisation des urgences,

- l'habitude d'être en contact avec des interlocuteurs variés (clients, commerciaux, techniciens, chargés d'affaires, ...)

- la gestion de différentes tâches administratives et commerciales très différentes.



Autonome et polyvalente,

Rigoureuse, dynamique et perfectionniste,

Je suis une collaboratrice impliquée et efficace.



Mes compétences :

Orthographe