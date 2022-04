Isabelle PUZENAT

PARCOURS PROFESSIONNEL



Depuis 2004 SOGERES (groupe SODEXO) (Boulogne Billancourt)

2014 : Directeur qualité de l'offre Sogeres santé

2011 : Chef de service qualité scolaire

2010 : Responsable qualité secteur scolaire (mise en application des politiques hygiène, qualité, environnement et DD, encadrement de l'équipe qualité scolaire),

Juil 2007/2010 :Chef de produits achats scolaire/BIO/Boucherie/filière

2004/Juil 2007 :Chef de projet filière à la Direction des Achats

Membre des commissions du Syndicat National de la Restauration Collective Membre du comité de certification APAVE



1998 -2004 APAVE Parisienne (Issy les Moulineaux)

Consultante qualité agro-alimentaire : formation, audit et conseil

Auditeur tierce partie AFAQ-ASCERT International

Membre du comité de certification AFAQ-ASCERT International



1994 - 1998 ; AFAQ-ASCERT International (groupe AFAQ et groupe APAVE) (Bagneux)

Ingénieur de certification de produits agro alimentaires

Auditeur tierce partie produits agro-alimentaires et services

Membre du comité de la marque NF agro-alimentaire de l’AFNOR

Membre de la CNLC (Commission National des Labels et de la Certification)



1992 - 1994 SEQUAL (cabinet conseil/ formation/ audit - filiale des APAVE) (Paris)

Chargée d’affaires en certification de produits agro-alimentaires