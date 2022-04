Isabelle QUENOUILLE

35 ans de carrière dans le domaine de la santé qui m'ont permis de faire des métiers différents et de toujours garder l'envie d'avancer.

Mes premières armes en tant qu'Infirmière à la Croix Rouge où j'avais fait mes études et dont les valeurs séduisaient mon jeune enthousiasme.

J'intègre assez rapidement l'école qui m'a formée en tant que faisant fonction de cadre pédagogique avant de faire la formation à l'IFCS en 85/86. Me voilà jeune cadre frais moulu et passionné par ma fonction de formatrice qui m'a bien fait saisir la différence entre formation et enseignement.

Mais à 33 ans j'ai bien conscience qu'il me faut évoluer vers d'autres sphères.

J'intègre la clinique du Cèdre d'abord comme adjointe du cadre infirmer responsable des soins à l'époque puis comme binôme à part entière avant que ma collègue arrête son activité en 2012 et que le poste de directeur de soins soit crée.

Charge à moi désormais de manager l'organisation des soins et les moyens mis en regard afin de garantir la sécurité des soins des patients qui nous font confiance.

En grande synthèse, je considère que mon job est de permettre à nos collaborateurs de faire le leur dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des contraintes qui sont les nôtres. C'est à ce niveau que mon expérience de pégagogue prend toute sa valeur et qu'elle est une ressource permanente.

Qu'est-ce qui me semble le plus difficile? c'est sans doute de respecter le principe d'équité indispensable à la gestion des ressources humaines. C'est une attention permanente et un exercice difficile mais incontournable afin de garantir la confiance dans l'entreprise et dans son encadrement.



Mes compétences :

Empathie