Actuellement en poste de manipulatrice en électroradiologie, je suis à la recherche d'un poste dans la région Rhône Alpes.



Je pratique de la radiologie conventionnelle, de la mammographie ainsi que de l'interventionnelle en mammographie et du scanner.

J'ai effectué une formation FORCOMED, une remise a niveau des premiers gestes de secours et plus récemment une formation en mammographie.