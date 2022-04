Isabelle RABOT

Après avoir travailler deux ans comme Assistante en Gestion Financière dans un laboratoire de recherche du CNRS à Lyon, je suis arrivée en Franche Comté.

J'ai ensuite travaillé occasionnellement avec les Francas du Doubs comme Animatrice.



Aujourd'hui, je souhaiterai continuer de développer mes connaissances en Comptabilité-Gestion et poursuivre mon parcours professionnel dans ce secteur. Pour cela je prévois de faire un BTS Assistante de Gestion PME-PMI ou un BTS CGO : Comptabilité et Gestion des Organisations et recherche une entreprise pour mettre en place un contrat de professionnalisation.



Mes compétences :

Environnement

Géologie

Gestion Financière

Hydrogéologie

Sciences de la Terre