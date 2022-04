Isabelle RAINALDI

J'enseigne l'anglais et l'art dramatique au Lycée Antonin Artaud, Marseille 13e. Je suis responsable de l'Option Théâtre de mon Lycéee en partenariat avec le Théâtre du Merlan.Je coordonne beaucoup d'actions et d'événements culturels au sein de mon établissement et en partenariat avec d'autres lycées du secteur. J'enseigne également l'écriture créative (creative writing) au sein du département LLCE St Charles et l'anglais des affaires (business english) à l'IUT St Jérôme (AMU)



Mes compétences :

Anglais

Communication

Création

Ecriture

Théâtre