Isabelle RAINERI

Docteur Ingénieur en Chimie des matériaux polymères disposant d’une expérience significative dans le développement de produits, le support technique pour la production et les clients ainsi que dans la gestion de projets. J’ai toujours occupé une position d’interface que j’appréciais tout particulièrement. Savoir faire technique dans la formulation et caractérisation de polymères époxy, polyuréthanes, de dispersions aqueuses acryliques, dans les composites, les adhésifs, les tissus techniques, les papiers autocollants ainsi que dans les procédés d’enduction et d’imprégnation.

En tant que Responsable de Laboratoire j’ai managé une petite équipe. Très organisée avec une approche structurée pour résoudre les problèmes, je suis très orientée qualité et clients, ce qui me pousse moi-même et les autres à obtenir des résultats.

Mon objectif professionnel est d’occuper un poste dans l’industrie des plastiques/polymères, chimique ou pharmaceutique où je pourrais mettre à profit mon expertise technique ainsi que mon expérience internationale et pluridisciplinaire pour travailler dans la gestion de projets, le développement de produits et/ou le management de produits.



Je suis mariée et j'ai 2 enfants.



Mes compétences :

Adhésifs

composite

Epoxy

Gestion de projets

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Plastics

Polymère

POLYMERS

Polyuréthane

Support

support technique

Technical Support

Technique

Tissus