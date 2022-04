Isabelle RAKOTOARISOA

- Thésard en service de réanimation chirurgicale en 1997 et docteur en médecine la même année

- Formée en Andragogie par l'Institut National de santé publique à Antananarivo en 2003 ( crédit de 96h en un trimestre)

- Formée en Immunologie par l'Université d'Ismaïlia Egypte en 2006 (11è promotion- 6 semaines de formation à temps plein)

- Formée en " Empowering private sector on fighting against HIV" en Afrique du Sud en 2010 ( 10 jours de formation à temps plein)

- Invitée aux Colloques VIH Sida représentant le Secteur privé à Marrakech/Seychelles/Madagascar respectivement en 2006/2010/2016

- Invitée aux colloques Convention Ressources Humaines Colas à Paris en février 2007

- Participant des 1éres aux 7è journées francophones de Médecine d'Urgences par SAMU 974 de 2010-2017

- Facilitateur de formation du Projet AIRIS - Commission de L'Océan Indien en 2011( pour animateur VIH en milieu de travail)

- Formée en Médecine du travail par l'Université Catholique de Louvain/INSPC Antananarivo de 2014-2017 ( 630 h de crédit de formation continue) avec en plus 160 heures de stage à temps plein au sein de l'OSTIE Anosibe Antananarivo

- Formée en Médecine de catastrophe par SAMU 974/FACULTE de Médecine Antananarivo ( 210 heures de crédit 2016/2017)

20 ans d'expérience médicale. Domaine de compétence: Médecine générale- Médecine du travail- Médecine d'urgence- Médecine de catastrophe- Santé publique (IST/Sida- Paludisme- tuberculose- Diarrhées)

Médecin d'entreprise chez COLAS Madagascar depuis 1998.

Vie associative: Association des femmes médecins de Madagascar- Amicale des ingénieurs et cadres de COLAS Madagascar- SAINT MICHEL Club Natation Madagascar- Association Soamiditra France Madagascar.



