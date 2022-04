Isabelle RANC

Mon parcours professionnel s’articule autour de 2 axes :

- vente

Un poste de vendeur suivi de postes de management d’équipes de vente.

management de différentes équipes y compris d’une équipe en régie

17 ans de management commercial d’équipes de tailles variées.

Aujourd’hui encadrement d'une équipe de Business managers spécialistes de la gestion de la relation client et qui sont l'interface entre les agences entreprises et MBS.

- management de projets

Projets Education et développement de l’internet, création et animation d’un réseau de prescripteurs de Wanadoo au sein de l’Education Nationale et des collectivités locales des départements.

Mise en place d’un vivier de démonstrateurs internet : les ambassadeurs et définition d’une charte