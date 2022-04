Plus de 15 ans d'expérience en data, stratégie et marketing opérationnel en B2B, grande distribution et e-commerce :

- stratégie, plan et budget marketing

- études et analyses marketing : études de marché, tableaux de bord, analyse panels, benchmarking, analyses de potentiels, résultats commerciaux, analyses de gamme, études clients, analyses merchandising ...

- opérations commerciales multi-canal clients et prospects, fidélisation, animation force de vente, catalogues

- communication : outils d'aide à la vente, plan de communication on-line, salons professionnels

- coordination d'équipe, gestion des plannings, recrutement



Membre de 2AM : Association Aquitaine Marketing



Mes recherches sur le marketing local :

http://www.scoop.it/t/mkt-by-isabelle-rebrioux





Mes compétences :

Outils d'aide à la vente

Marketing opérationnel

Opérations commerciales

Production de catalogues

Site web

Mailing / e-mailing

Gestion planning

Gestion de produits

Animation force de vente

Base de données articles

Tarification

Tableaux de bord

Plan et budget marketing

Base de données clients / CRM

Merchandising

Gestion de projet

Marketing et communication digital

E-commerce

Animation / coordination d'équipe

Etudes et analyses marketing et commerciales

Etudes de marché

Benchmarking - analyses concurrence

Distribution BtoB, grande distribution, BtoC