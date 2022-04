Isabelle REDON

Grâce à mon expérience en oncologie j'ai acquis des compétences techniques et relationnelles diverses :

- Pose, entretien et surveillance concernant une assistance respiratoire (oxygénothérapie, aspirations trachéales, trachéostomie, aérosolthérapie),

- Pose, entretien et surveillance des perfusions (utilisation de chambre implantable, cathéter tunnelisé, PICC,utilisation de pompes - optima 3, IVAC 590,560 - et seringues électriques - grasby, Fresenius vial pilote Az,infuseur…-),

- Pose, entretien, surveillance de la nutrition artificielle (par voie IV ou parentérale avec ou sans pompe spécifique à ce type de voie),

- insulinothérapie par stylo

- programmation de PCA d’antalgiques et de chimiothérapie (gemstar et Cadd legacy 51)

- Education thérapeutique du patient :

o pour la gestion de sa trachéostomie (entretien et utilisation)

o pour administrer l’aérosolthérapie

o pour la gestion d’une gastrostomie/jéjunostomie (entretien, utilisation, surveillance des effets secondaires liés à l’alimentation, prévention du risque infectieux)

o pour effectuer sa surveillance glycémique

o pour prévenir et détecter des complications infectieuses des voies centrales

o pour l’utilisation des PCA (administration des bolus et conduite à tenir en cas de problème, le patient n’ayant pas le droit de modifier la programmation)

- Accompagnement dans la maladie chronique : grâce à 2 formations universitaires (psycho-oncologie et soins palliatifs) j'ai pu perfectionner mon savoir être auprès des patients, de leur proches et de mes collègues.

Cela a aussi été l'occasion d'un stage en EMSP où j'ai découvert le travail en transversale. J'en ai apprécié la diversité, la mobilité et la prise en charge centrée sur le patient.



De mon expérience en centres de soins je retiens le plaisir de contribuer au maintien à domicile des patients, la mobilité, l'autonomie, l'accompagnement au long court.



Donner des années de vie c'est bien, donner de la vie aux années c'est mieux.

C'est pourquoi je m'intéresse au maintien de l'autonomie dans les meilleures conditions de santé et de sécurité possibles lors d'une maladie chronique.

En poste de puis mars 2011 chez un prestataire de service je peux enfin exercer cette mission avec passion.



Mes compétences :

Accompagnement

Assistance respiratoire

Nutrition

Oxygenothérapie

Qualité

Respiratoire

Soin

Soins palliatifs