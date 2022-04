Isabelle REGNAULT

Rigoureuse, autonome, dynamique, créative et sociable, je suis à la recherche d'un emploi d’assistante qui me permettrait de mettre au service d’une entreprise, d’une équipe, mes compétences professionnelles de gestion, d’organisation et mes qualités humaines.



Mes compétences :

Microsoft Office

Assistante commerciale

Rigueur

Microsoft Excel

Microsoft Word

Réponse aux appels d'offres

Business Objects

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Gestion de la relation client

Internet