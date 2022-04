Isabelle REISSE

Possédant une formation en aéronautique acquise aux US et un parcours professionnel dans le monde de la propulsion et de l'enseignement, je suis actuellement en charge d'une Business Unit dédiée aux Bancs d'Essais et Solutions de Formation.



Mes centres d’intérêts professionnels ?

 Le développement et pilotage d’activité

 Un périmètre international

 Le monde de l'enseignement/ formation/recherche







Mes atouts ?

 La gestion de produits à forte valeur technologique (70 kEuros -- 1,2 MEuros)

 La gestion de projets complexes avec des clients de référence et exigeants (ex : NASA)

 Un portefeuille clients comportant 60 références à majorité internationale : Europe, Moyen Orient, Amérique du Nord et Sud, Asie.

 Une capacité d’adaptation face à des interlocuteurs de provenance très variées (cultures, profils professionnels...)





Ma différence ?

Des compétences techniques combinées à un goût prononcé pour la gestion d’équipe pluridisciplinaire et les relations internationales.





PRICE INDUCTION est une entreprise française qui développe et produit les moteurs turbofan DGEN destinés à l'aviation légère. Price Induction a un rayonnement international à travers ses filiales US, Asie et Amérique du Sud ainsi qu'à travers les nombreux bancs d'essais et solutions de recherche et pédagogiques installés à travers le monde.



Mes compétences :

Aéronautique

Anglais

Certification

Conception

Qualité

Gestion de projet

Gestion de la relation client