Isabelle RESSE

Apres une reconversion dans le métier d'assureur il y a 5 ans, j'occupe actuellement un poste de conseillère clientèle au sein d une agence AXA.



Cette expérience m'a permis d'acquérir de solides compétences commerciales, et ce dans plusieurs spécialités, car ma fonction actuelle m'oblige une grande polyvalence.



Forte de cette première expérience, j'aspire a me diriger vers le marché des professionnels pour acquérir davantage de compétences et de plus de responsabilités.



Mes compétences :

Conseillère Clientèle en Assurances IARD

Conseillère clientèle en banque

Vendeuse démonstratrice en puériculture