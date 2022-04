Isabelle REPITON

Pour vos projets éditoriaux, une plume confirmée, curieuse de tout, organisée et autonome, capable de proposer un traitement original, sérieux, approfondi.



Journaliste économique presse écrite + web.

Articles, petites séquences vidéo

- spécialiste des médias, des nouvelles technologies et l'impact du numérique sur les industries culturelles.

- couverture de l'actualité politique et économique française pour le quotidien belge L'Echo

Spécialités :Curiosité, Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse et d'analyse, sens du contact et de la recherche d'interlocuteurs pertinents sur une problématique donnée.

Capacité à mettre en scène des contenus éditoriaux.

Sens des responsabilités