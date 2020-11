Isabelle RESCLAUSE

Seule ,je fais TOUT dans mon officine du lundi matin au samedi soir ,52 semaines par an. Je défends au mieux l'honneur de ma profession dans une zone rurale où la concurrence ne vient pas d'un confrère... mais de mes médecins prescripteurs...qui sont à 5 km de mon officine et qui sont propharmaciens. Mon cas est unique en France,mes confrères pharmaciens ne comprennent pas qu'on puisse aimer son métier à ce point. Je ne délègue que deux choses: ma compta à un expert comptable et le nettoyage à une femme de ménage.Comme je ne gagne que 3500 eu par mois, je ne me paie pas très souvent les services d'un remplaçant. Ma vie me plait quand même car elle me permet d'avoir des choses qui ne s'achètent pas mais qui participent à la qualité de la vie.L'argent ne fait pas tout,il rend juste la vie plus facile mais pas forcement plus belle ni plus dense. Mon rêve est d'avoir plus de clients pour créer un poste de pharmacien assistant et

assurer le service de livraison à domicile pendant les heures d'ouverture. Ces clients existent déjà, il suffira d'attendre la fin des dérogations de propharmacie qui ne sont ni cessibles ni transmissibles mais revisables et révocables conformément à la loi. La cabine de teleconsultation est une des solutions qui permetra de compenser la désertification medicale .