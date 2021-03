Caroline PEDUZZI

Cette année, l'accent est mis sur la mise en œuvre de l'aromathérapie scientifique et clinique dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Les huiles essentielles sont des produits d'origine naturelle mais pour autant , elles ne sont pas sans danger: contre indications, précautions d'emploi et interactions avec les traitements médicamenteux allopathiques sont nombreuses !

Des bonnes pratiques et un consensus d'expert peuvent désormais permettre la sécurisation de leur utilisation en établissement .

Je propose de former les professionnels et d'accompagner les établissements dans leur processus, de la démarche projet à la démarche qualité et l'évaluation des bénéfices pour l'usager/patient , le personnel soignant et l’établissement lui même .



La sécurisation de la prise en charge médicamenteuse reste toutefois l'une de mes préoccupations.

Je propose donc un programme spécialement adapté aux établissements médico sociaux (EHPAD, MECS, SSIAD, ITEP, IME, FAM...) que ce soit en formation intra /inter ou en audit/accompagnement.

Mon expérience d'évaluateur externe m'a apporté beaucoup dans la connaissance du fonctionnement de ces catégories d'établissement pour le circuit du médicament et je vous propose de mettre cette compétence à votre disposition .

Je m'appuie sur des méthodes de pédagogie coopérative , toujours dans une optique bienveillante .

Je suis "datadockée" .

Mes compétences :

Gestion des risques

Démarche qualité

Évaluation externe

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse