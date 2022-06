Magali CASTAING

Développer, améliorer, réaliser. Ces mots ainsi que mon intérêt pour la gastronomie m’ont conduit à entreprendre des études dans l’alimentaire.



C’est tout naturellement que je me suis orienté vers un DUT Génie biologique option Industries Alimentaires et Biologique. J’ai ainsi pu acquiérir des bases scientifiques dans les matières tels que l’hygiène alimentaire, la microbiologie, la qualité ou encore la chimie alimentaire. Lors de cette formation, j’ai découvert l’analyse sensorielle. Cette discipline, qui utilise l’Homme comme outil de mesure, a suscitée chez moi un grand intérêt. En effet, cette dernière peut permettre de développer, d’améliorer ou encore d’aider à la création de nouveaux produits.



Par la suite, je me suis dirigée vers une licence professionnelle méthodes et techniques en analyse sensorielle. Delà, j’ai acquis des connaissances principalement dans des domaines tels que la méthodologie sensorielle, les statistiques ou encore l’utilisation de logiciels informatiques (Fizz réseau et XLstat). Le stage de fin d’étude, au Ctifl de Balandran (30) m’a permit de mettre en pratique les compétences théoriques. Après avoir sélectionné un panel de 15 personnes, j’ai dû animer, préparer les séances d’entrainement ainsi que contrôler les performances de les panelistes afin de leur permettre d’évaluer différentes variétés de melons.



Après mon CDD au sein de Galys Lille où j'ai pu évolué en tant technicienne en évaluation sensorielle, j'ai été emboche en CDD au sein de Galys Toulouse. Au sein de cette entreprise orienté dans les études hédoniques, je suis chargée du recrutement des consommateurs, de la mise en ligne des séances de dégustations et de l'élargissement notre panel de consommateurs.



Mon contrat se termine fin juin 2012. Je recherche une entreprise qui pourrai me donner l’occasion d’accroitre mes connaissances dans le domaine de l’analyse sensorielle, de me faire découvrir de nouveaux secteurs et qui me permettrai de garder l'aspect relationnel du métier (entre le client et le panel.



Mes compétences :

FIZZ

StatBox

Tastel

XLstat