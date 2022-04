Recherche activité à temps partagé 2 jours par semaine !



Un système gagnant/gagnant



Le principe est simple : toutes seules, bon nombre d'entreprises ne peuvent pas embaucher un "35 heures", car elles n'en ont ni les moyens, ni le besoin. Cependant, et quand bien même elles embaucheront à temps partiels, elles seront très attachées aux compétences de salariés tout en acceptant de se les « partager ».

De l’autre côté, un salarié s’enrichit en compétences, sur le fait d’évoluer dans différents environnement ou secteurs professionnels

Cette initiative gagnant/gagnant permet ainsi de concilier les besoins de souplesse de l'entreprise tout en assurant l’employabilité pour le salarié.



Employée, moi-même, en tant que comptable, par plusieurs sociétés à temps partagés, je travaille hebdomadairement les lundis et les jeudis.

En recherche active d'un complément de missions, j'étudierai donc toute offre sur les journées du mardi et du vendredi, et ce, quelque soit l'environnement sectoriel de l'entreprise.

Passionnée par mon métier, mes compétences couvrent tout à la fois de la comptabilité générale et à de la gestion sociale dont les paies.

Typologie des entreprises :

-TPE, PE et PME… dans la métallurgie, le bâtiment, le milieu de l’automobile, la photographie, et le commerce



Ayant le souci de la rigueur, de l’autonomie et de l’adaptabilité, n’hésitez pas à me contacter !



A bientôt



Isabelle Riaudel



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité générale