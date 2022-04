Isabelle RICART

12 ans d'expérience dans l'univers des soins cosmétiques - circuit sélectif et marques d'instituts



Parcours atypique, polyvalent avec double compétence : Formation / Marketing international

- Formation : création d'outils de formation et de vente performants, ludiques et interactifs

- Marketing international : création de protocoles de soins, développement de produits, d'accessoires, et d'une machine esthétique : CARITA CINETIC LIFT EXPERT



Esthéticienne diplômée - formée aux principales techniques de bien-être



Profil international - bilingue anglais, notions de chinois



Management d'une équipe de 6 personnes



Mes compétences :

Esthéticienne

Développement international

Ingénierie de la formation

Beauté

Marketing

Développement produits

Polyvalence

Cosmétiques

Ingénierie pédagogique