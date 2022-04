Chargée d'affaires

Suivre les carnets de commande clients Assurer le respect des délais et des priorités Garantir le taux de service de la société Répondre aux demandes des clients (techniques, de qualité ou logistiques)



Secrétariat général de l'entreprise.

- accueil téléphonique et visiteurs

- gestion de la facturation et édition des bons de livraison