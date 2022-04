Isabelle RIDOUX

Sa présentation

Dr. Isabelle HALLOT RIDOUX

Je suis responsable de l'unité régionale de soins pour personnes sourdes-LS du CHU de Rennes. Cette unité est composée d'une équipe bilingue ( français, langue des signes française) et mixte (sourds, entendants). Elle permet aux personnes sourdes communiquant en langue des signes l'accès au sytème de santé directement dans leur langue: acceuil, accompagnement durant les hospitalisations, informations et conférences à thème "santé", consultations de médecine générale en…Voir plus



Dr. Isabelle HALLOT RIDOUX

Je suis responsable de l'unité régionale de soins pour personnes sourdes-LS du CHU de Rennes. Cette unité est composée d'une équipe bilingue ( français, langue des signes française) et mixte (sourds, entendants). Elle permet aux personnes sourdes communiquant en langue des signes l'accès au sytème de santé directement dans leur langue: acceuil, accompagnement durant les hospitalisations, informations et conférences à thème "santé", consultations de médecine générale en langue des signes, consultations spécialisées avec interprètes,consultations psychologue clinicienne, accompagnement social...

L'unité de Rennes est ouverte depuis avril 2003. 14 unités de ce type existent sur le territoire français. Informations complémentaires sur le site ministère santé.gouv



Les unités ont aussi une activité de recherche. celles de Rennes, Lille et Marseille travaillent actuellement, dans le cadre d'un PHRC, sur l'élaboration d'un test de dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer, le MMS-LS.



Les unités de soins pour personnes sourdes prennent également en compte les besoins spécifiques en matière de communication des personnes sourdaveugles et sourdes malvoyantes. L'équipe de l'unité de Rennes est formée à la langue des signes tactiles.