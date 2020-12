Olivier PICQUART

Depuis le 1er octobre 2016 cadre de santé coordinateur en dialyse à l'AUB santé sur les secteurs de Montgermont, Fougères, Redon et Rennes. En gestion d'une équipe (IDE, AS, Diet.../...) de 140 professionnels sur 4 sites de dialyse.

De mars 2015 à septembre 2016 FF cadre de santé supérieur sur le pole formation du CHU de Rennes, faisant partie de l équipe de direction.

De 2010 à 2016 membre de la CSIRMT du CHU de Rennes, du COMEDUC (comité déducation thérapeutique), de la CRUQ-PC (commission de la relation des usagers et de la qualité de prise en charge), de la commission" recherche du CHU" en lien avec la mise en place des PHRIP.

Cadre recruteur sur le CHU de Rennes de 2006 à 2010.

De 2012à 2020 chargé d enseignement à la faculté de médecine Rennes 1 sur le DU 'éducation thérapeutique du patient " avec le Pr Perdriger. (travail de recherche, diagnostic éducatif et pédagogie en ETP).



Mes compétences :

Management d'équipe

Pédagogie

Management de projet

Pédiatrie

Soins infirmiers

Éducation thérapeutique

Puériculteur